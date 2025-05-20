В ЦЕРН впервые детально изучили распад бозона Хиггса в "очарованные" кварки

ТАСС

Международный коллектив исследователей использовал системы ИИ для повторного анализа данных, собранных Большим адронным коллайдером (БАК) за два предыдущих цикла его работы, что позволило физикам уточнить частоту превращений бозона Хиггса в "очарованные" кварки и на 35% снизить погрешность этих замеров.

Впервые детально изучен распад бозона Хиггса в «очарованные» кварки
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Эти расчеты значительно сузили поле поисков "новой физики" в данных с БАК, сообщила пресс-служба ЦЕРН.

"Наше исследование стало гигантским шагом вперед в изучении взаимодействий между бозоном Хиггса и "очарованными" кварками. Дальнейшее улучшение методик анализа, а также новые порции данных с БАК помогут нам впервые напрямую изучить то, как взаимодействуют эти частицы, и решить задачу, которая еще несколько лет назад считалось невозможной", - пояснил научный сотрудник Университета Гента (Бельгия) Ян ван дер Линден, чьи слова приводит пресс-служба ЦЕРН.

Как отмечают ван дер Линден и его коллеги, физиков давно интересует, как бозон Хиггса взаимодействует с другими элементарными частицами, в том числе с легкими и тяжелыми кварками, составляющими основу протонов, нейтронов и прочих частиц-барионов. Пока физикам ЦЕРН удалось получить эти данные для самых тяжелых субатомных частиц, t-кварков и b-кварков, и открыть свидетельства того, что они взаимодействуют с бозоном Хиггса так, как на это указывает Стандартная модель физики частиц.

"Эти поиски потребовали от нас полной смены парадигмы при проведении анализа. Так как "очарованные" кварки гораздо сложнее обнаружить в данных, чем более тяжелые t-кварки и b-кварки, нам пришлось активно опираться на передовые системы машинного обучения для того, чтобы отделить эти сигналы от шума", - пояснил научный сотрудник ЦЕРН Себастиан Вухтерль, чьи слова приводит пресс-служба организации.

Опираясь на эти системы ИИ, Вухтерль, ван дер Линден и их коллеги проанализировали данные, собранные детектором CMS в 2016-2018 годах в рамках предыдущего цикла работы БАК, а также более старые порции данных, накопленные за все время функционирования коллайдера. Результаты этих расчетов в целом совпали с предсказаниями Стандартной модели физики частиц, однако при этом ученым удалось значительно повысить точность замеров и сузить разброс значений на 35%.

Для проверки полученных результатов расчетов ученые также вычислили аналогичным образом частоту распадов еще одной частицы, Z-бозона, в пары c-кварков и b-кварков, которые должны образоваться в кольце БАК примерно в 13 раз чаще, чем пары "очарованных" кварков при распадах бозона Хиггса.

Результаты этих расчетов также совпали с теоретическими значениями, что значительно сузило поле поисков "новой физики" во взаимодействиях данных кварков и бозона Хиггса, подытожили исследователи.

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