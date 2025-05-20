Впервые детально изучен распад бозона Хиггса в «очарованные» кварки

Международный коллектив исследователей использовал системы ИИ для повторного анализа данных, собранных Большим адронным коллайдером (БАК) за два предыдущих цикла его работы, что позволило физикам уточнить частоту превращений бозона Хиггса в "очарованные" кварки и на 35% снизить погрешность этих замеров.

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Эти расчеты значительно сузили поле поисков "новой физики" в данных с БАК, сообщила пресс-служба ЦЕРН.

"Наше исследование стало гигантским шагом вперед в изучении взаимодействий между бозоном Хиггса и "очарованными" кварками. Дальнейшее улучшение методик анализа, а также новые порции данных с БАК помогут нам впервые напрямую изучить то, как взаимодействуют эти частицы, и решить задачу, которая еще несколько лет назад считалось невозможной", - пояснил научный сотрудник Университета Гента (Бельгия) Ян ван дер Линден, чьи слова приводит пресс-служба ЦЕРН.

Как отмечают ван дер Линден и его коллеги, физиков давно интересует, как бозон Хиггса взаимодействует с другими элементарными частицами, в том числе с легкими и тяжелыми кварками, составляющими основу протонов, нейтронов и прочих частиц-барионов. Пока физикам ЦЕРН удалось получить эти данные для самых тяжелых субатомных частиц, t-кварков и b-кварков, и открыть свидетельства того, что они взаимодействуют с бозоном Хиггса так, как на это указывает Стандартная модель физики частиц.

"Эти поиски потребовали от нас полной смены парадигмы при проведении анализа. Так как "очарованные" кварки гораздо сложнее обнаружить в данных, чем более тяжелые t-кварки и b-кварки, нам пришлось активно опираться на передовые системы машинного обучения для того, чтобы отделить эти сигналы от шума", - пояснил научный сотрудник ЦЕРН Себастиан Вухтерль, чьи слова приводит пресс-служба организации.

Опираясь на эти системы ИИ, Вухтерль, ван дер Линден и их коллеги проанализировали данные, собранные детектором CMS в 2016-2018 годах в рамках предыдущего цикла работы БАК, а также более старые порции данных, накопленные за все время функционирования коллайдера. Результаты этих расчетов в целом совпали с предсказаниями Стандартной модели физики частиц, однако при этом ученым удалось значительно повысить точность замеров и сузить разброс значений на 35%.

Для проверки полученных результатов расчетов ученые также вычислили аналогичным образом частоту распадов еще одной частицы, Z-бозона, в пары c-кварков и b-кварков, которые должны образоваться в кольце БАК примерно в 13 раз чаще, чем пары "очарованных" кварков при распадах бозона Хиггса.

Результаты этих расчетов также совпали с теоретическими значениями, что значительно сузило поле поисков "новой физики" во взаимодействиях данных кварков и бозона Хиггса, подытожили исследователи.