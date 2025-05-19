Научный комплекс NASA оказался не таким чистым, как считалось ранее

Чистые помещения (clean rooms), использовавшиеся для подготовки марсианского посадочного модуля NASA Phoenix к запуску в 2007 году и построенные с учётом повышенных требований к содержанию микробов, оказались не такими уж чистыми. Ученые обнаружили в них 26 ранее неизвестных видов бактерий.

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Ученые узнали, что некоторые микроорганизмы, известные как экстремофилы, демонстрируют впечатляющую устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды — будь то вакуум космоса, гидротермальные источники на склонах подводных вулканов или чистые помещения NASA.

«Цель нашего исследования — понять риск переноса экстремофилов в космических миссиях и определить, какие микроорганизмы могут выживать в суровых условиях космоса», — сообщил член исследовательской группы Александр Росадо из Университета науки и технологий короля Абдаллы (KAUST) в Саудовской Аравии.

Он отметил, что это имеет решающее значение для мониторинга и минимизации риска микробного загрязнения исследуемых планет.

Учёные обнаружили на объекте NASA, где находился перед запуском посадочный модуль, 53 штамма, которые, по их мнению, принадлежат к 26 новым видам. Сейчас они изучают геномы этих новых экстремофилов в поисках объяснения их необычайной выживаемости.

«Гены, выявленные у этих недавно обнаруженных видов бактерий, могут быть сконструированы для применения в медицине, консервировании продуктов питания и других отраслях», — сообщила Джуния Шульц, научный сотрудник KAUST.

Ожидается, что исследование поможет NASA улучшить протоколы эксплуатации чистых помещений, чтобы свести к минимуму риск биологического загрязнения, сообщает 3dnews.ru.