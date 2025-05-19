Ученые: звезды могут вызвать катастрофу в Солнечной системе

В результате исследования, проведенного учеными из Университета Бордо, было выявлено, что пролеты звезд могут серьезно повлиять на стабильность орбит планет, включая Плутон, Меркурий и Землю. Результаты исследования показали, что вероятность хаотических изменений в системе возрастает на 50%, передает Ixbt.com.

Ранее ученые полагали, что орбиты планет остаются неизменными, но современные исследования демонстрируют их нестабильность в долгосрочной перспективе. Внутренние процессы, такие как взаимодействие орбит Меркурия и Юпитера, уже могут привести к серьезным проблемам, а влияние звездных объектов лишь усиливает эти риски.

Исследователи смоделировали 1000 возможных ситуаций, учитывая расположение планет и тысяч звезд. Результаты показали, что вероятность изменения орбит Меркурия, Марса, Венеры и Земли увеличилась на 50–80%. Орбита Плутона оказалась наиболее уязвимой — вероятность ее дестабилизации составляет 5%. Изменение орбиты Земли может привести к глобальному потеплению с вероятностью 0,3%. Общий риск дестабилизации системы увеличился с 1% до 1,5%.

Астрофизики отмечают, что звездные сближения являются главной угрозой в ближайшие 4–5 миллиардов лет. По их словам, через 5 миллиардов лет Солнце превратится в «белый карлик», что уничтожит внутренние планеты.