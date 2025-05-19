Солнце повернулось к нам дырой: физик объяснила, что это значит

Солнце повернулось к нам дырой: физик из МФТИ объяснила, что это значит
Уже несколько дней, включая 19 мая, на Солнце можно наблюдать крупную корональную дыру. Как это влияет на Землю, и какова природа этого явления? Об этом мы попросили рассказать Елену Нохрину, ведущего научного сотрудника и заведующего лабораторией фундаментальных и прикладных исследований релятивистских объектов Вселенной МФТИ.
Корональные дыры — это не дыры в прямом смысле этого слова, а более темные участки на видимой поверхности Солнца, которые видны на снимках в ультрафиолетовом и рентгеновском диапазоне. Это места, где происходит разрыв линий магнитного поля, откуда беспрепятственно высвобождается в космическое пространство высокоскоростной солнечный ветер.
По словам Нохриной, в период, пока дыра обращена в сторону Земли, как это происходило 19 мая, к нам летит больше солнечного ветра, что может стать причиной более низких и ярких сияний и магнитных бурь в ближайшие дни.
– Однако, гораздо более мощные бури провоцируют выбросы корональной массы, которые происходят во время солнечных вспышек, – говорит Елена Нохрина. – Именно они часто становятся причиной полярных сияний в южных широтах и серьезно влияют на работу линий электропередач, коротковолновой связи и GPS. Так что считать сегодняшнее это событие чем-то аномальным не стоит.