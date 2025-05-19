Солнце повернулось к нам дырой: физик объяснила, что это значит

Уже несколько дней, включая 19 мая, на Солнце можно наблюдать крупную корональную дыру. Как это влияет на Землю, и какова природа этого явления? Об этом мы попросили рассказать Елену Нохрину, ведущего научного сотрудника и заведующего лабораторией фундаментальных и прикладных исследований релятивистских объектов Вселенной МФТИ.

© mk.ru

Корональные дыры — это не дыры в прямом смысле этого слова, а более темные участки на видимой поверхности Солнца, которые видны на снимках в ультрафиолетовом и рентгеновском диапазоне. Это места, где происходит разрыв линий магнитного поля, откуда беспрепятственно высвобождается в космическое пространство высокоскоростной солнечный ветер.

По словам Нохриной, в период, пока дыра обращена в сторону Земли, как это происходило 19 мая, к нам летит больше солнечного ветра, что может стать причиной более низких и ярких сияний и магнитных бурь в ближайшие дни.