Как умирали папы римские в средние века

Жизнь папы римского — точно такое же представление, как и его смерть. Избрание каждого понтифика предваряют похороны предыдущего, и они всегда проходят с размахом, продиктованным традициями средних веков. Портал medievalists.net рассказал, как умирали средневековые понтифики.

© Wikipedia

Пожалуй, многие люди видели фотографии тела папы Франциска, открытого для общественности в Ватикане. Данная церемония уходит корнями в далекое прошлое. По факту, историки многое знают о том, как умирали средневековые папы, потому что процесс проходил по предписанному сценарию, вплоть до мельчайших деталей. «Хорошая» смерть папы обязательно должна была быть публичной — эта традиция дожила и до наших дней.

Историки завладели информацией о ритуальных обрядах папства, проходящих между смертью папы и выбором его преемника, благодаря особым рукописям — церковным календарям. Наиболее подробные рассказы о смерти пап принадлежат Франсуазу де Конзье и Пьеру Амейлу. Они описали, что должно произойти в случае смерти понтифика, начиная с самой агонии папы.

Церковные книги нужны были не только для того, чтобы руководить похоронными ритуалами, но и для того, чтобы подчеркнуть, что папа оставался папой даже после смерти, и его власть нельзя узурпировать. Камерлинг, пенитенциарии и кардиналы занимались ежедневным управлениям и делами литургий под строгими инструкциями. Тексты календарей же были рассчитаны на кардиналов, которые в средневековье отличались олигархическими тенденциями и стремились к своего рода «конституционному папству». Из-за этого смерть понтифика всегда была долгожданной возможностью прийти к власти.

Папы регулярно боролись с этими амбициями, но напряжение достигла пика во время крупнейшего конфликта кардиналов — Великой западной схизмы. В 1378-м они выбрали папу, которого позже сочли не подходящим для должности, и, опираясь на хаотичные традиции вакантного престола, сами же отменили свой выбор и переизбрали другого кандидата. А предыдущей, конечно, не отказался от своего титула. На протяжении почти двух поколений в западной христианской церкви было два папы и два двора. Поэтому период пустующего престола всегда был серьезным испытанием.

Помимо всего прочего, церковные календари отводили немало внимания физическому телу папы. Так, Пьер Амейл подробно изложил процедуры, которые надобно провести перед и после смерти понтифика: от порядка исповедования грехов умирающего папы до декларирования долгов и бальзамирования его тела. Были и другие нюансы — например, Амейл говорил, что папе следует даровать индульгенцию своему дому в момент собственной смерти. А тело понтифика стоит омыть «хорошим белым вином», разогретым с ароматными травами.

После приготовлений пенитенциарии одевали тело в полные папские регалии. По мнению некоторых историков, приведение тела папы в сидящее положение намекает, что его выносили в церковь сидя — похожим образом поступали в византийские времена. Одеяния папы обладали символическим значением: красный цвет означал страсть, а белый — чистоту. Правда, процедуры не всегда проходили по плану. Ценные регалии папы часто привлекали внимание воров и авантюристов.

Средневековые ритуалы, окружавшие смерть папы, показывают не только то, что церковь тяготела к театрализованным, отрепетированным процессам, но и стремление контролировать нарратив легитимности, преемственности и святости титула. Они были призваны сохранить иллюзию бессмертия организации, даже если человек во главе нее может погибнуть.