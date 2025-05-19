Астроном-любитель сфотографировал космический «Подсолнух»

Астрофотограф Рональд Бречер смог сделать детальный снимок галактики «Подсолнух» (Messier 63) из своей обсерватории на юго-западе провинции Онтарио в Канаде. Об этом пишет Space.com.

По словам фотографа, съемка велась с помощью телескопа Celestron 14" EDGE HD в сочетании с монохромной астрономической камерой с красным, зеленым, синим и водородно-альфа фильтрами. На то, чтобы сделать 158 снимков галактики, ушло 13 часов, после чего изображения были обработаны с помощью специальной программы PixInsight.

Снимки Брехера раскрывают «невероятные детали рукавов спиральной галактики, рисунок и структура которой поразительно напоминают цветок космического подсолнуха».

«M63 сияет благодаря излучению, испускаемому множеством гигантских недавно родившихся бело-голубых звезд. Их свет, по данным НАСА, преодолел около 27 миллионов световых лет, чтобы достичь Земли», - отмечается в статье.

Сам Рональд Бречер подчеркнул, что для получения снимков ему пришлось бороться с плохой погодой, облаками и светом Луны.

Ранее в галактике Млечный Путь исследователи обнаружили нейтронную звезду SGR 0501+4516, которая движется с невероятной скоростью, превышающей 177 тысяч километров в час. Она является магнитаром - одним из самых таинственных и опасных объектов во Вселенной.