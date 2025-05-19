Huawei представила ноутбук со складным экраном за 300 000 рублей

Компания Huawei официально представила MateBook Fold Ultimate Design – устройство, которое производитель называет «первым в мире складным персональным компьютером в форм-факторе ноутбука». Об этом сообщает издание Huawei Central.

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В разложенном состоянии толщина MateBook Fold составляет всего 7,3 мм, а вес — 1,16 кг. Главной особенностью новинки является 18-дюймовый складной OLED-экран с разрешением 3,3K. Huawei заявляет, что это первый в мире ноутбук, использующий двухслойную OLED-панель, способную достигать пиковой яркости HDR до 1600 нит. Дисплей поддерживает стандарт HDR Vivid и широкий цветовой охват P3.

Впервые в коммерческих компьютерах, по утверждению Huawei, применена технология LTPO, которая обеспечивает адаптивную частоту обновления и оптимизирует энергопотребление. Экран усилен тремя слоями углеродного волокна, что повышает его прочность в три раза.

Для надежной работы складного механизма был разработан шарнир длиной 285 мм — самый большой в отрасли. Трехступенчатая конструкция шарнира гарантирует плавное открывание и закрывание, при этом стабильность положения экрана поддерживается как при малых углах (от 0 до 20 градусов), так и в широком диапазоне от 30 до 150 градусов.

MateBook Fold Ultimate Design работает под управлением операционной системы HarmonyOS и полностью интегрирован в экосистему Huawei. Устройство поставляется с предустановленным офисным пакетом WPS Office и поддерживает множество функций, общих для других устройств Huawei.

Ноутбук предлагается в двух конфигурациях памяти. Модель с 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного накопителя оценена в 23 999 юаней (около 267 тыс. руб. по курсу на 19 мая 2025 года, – «Газета.Ru»). Версия с 2 ТБ накопителем стоит 26 999 юаней (300 тыс. руб.). Устройство уже доступно для предзаказа в Китае.