iPhone 17 Air получит чрезвычайно слабый аккумулятор

Компания Apple, как ожидается, осенью представит новую ультратонкую модель смартфона — iPhone 17 Air. В то время как предыдущие слухи касались в основном его дизайна и рекордной толщины, теперь появились потенциально достоверные данные о весе устройства и емкости его батареи. Об этом сообщает издание MacRumors.

Согласно информации от инсайдера под ником yeux1122, опубликованной в корейском блоге Naver, 6,6-дюймовый iPhone 17 Air будет весить около 145 граммов. Емкость аккумулятора при этом составит 2800 мАч. Источник утверждает, что сведения основаны на образце, утвержденном Apple для массового производства. Блог Naver ранее публиковал точные инсайды относительно стратегии Apple по компонентам.

Заявленный вес новинки сравним с такими моделями, как iPhone SE 2 (148 г) или iPhone 13 mini (141 г). Емкость батареи в 2800 мАч близка к показателю iPhone 12, у которого аккумулятор имел объем 2815 мАч. Тем не менее, источник допускает, что Apple может использовать батарею повышенной плотности, способную увеличить «фактическую» емкость на 15-20%.

В марте известный инсайдер Мин-Чи Куо также упоминал о «высокой плотности» батареи в новом устройстве. Более свежие сообщения из Азии предполагают, что iPhone 17 Air может стать первым смартфоном Apple с кремний-анодным аккумулятором компании TDK.

Несмотря на это, информация об ожидаемом времени автономной работы устройства пока противоречива. Как пишет MacRumors, по данным одного из расследований The Information, новый iPhone может иметь «худшее» время работы от одного заряда по сравнению с предыдущими моделями.