Белые медведи помогают изучать экологические угрозы

На норвежском архипелаге Шпицберген ученые впервые взяли образцы жировой ткани у белых медведей, чтобы изучить влияние загрязняющих веществ на их здоровье. Температура в Арктике повышается в четыре раза быстрее мировой средней температуры, сокращая морской лед и среду обитания медведей, передает Phys.org.

Бельгийский токсиколог Лора Пирар разработала метод исследования: образцы жировой ткани подвергаются воздействию стрессов и загрязняющих веществ в лаборатории. Исследователи берут образцы, пуская кровь и срезая жировую ткань, после чего маркируют их и надевают на медведей спутниковые ошейники (только на самок).

Анализ показал, что основные загрязняющие вещества — пер- и полифторалкильные вещества (PFAS), используемые в промышленности. На Шпицбергене популяция медведей стабильна, но их рацион меняется из-за сокращения морского льда. Они охотятся на тюленей, северных оленей и яйца, а также едят морские водоросли.

Исследователи также прикрепили к пяти самкам «медицинские журналы» для мониторинга пульса и температуры, что дает данные о передвижении и поведении медведей. Результаты помогут понять, как изменения климата и загрязнение влияют на белых медведей.

Ранее сообщалось, что за минувший месяц в австралийском штате Виктория снайперы с вертолетов застрелили до 750 коал, что вызвало жаркие споры среди депутатов парламента и защитников дикой природы. Издание Sky News отметило, что животные были убиты в национальном парке Будж-Бим на западе штата в ходе плановой акции по отстрелу после мартовского лесного пожара, уничтожившего около двух тысяч гектаров кустарников.