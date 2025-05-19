В Европе научились создавать энергию для домов из ядерных отходов

Европейская компания Thorizon сообщила в пресс-релизе, что готова предоставить уникальное решение сразу двух задач: накопления радиоактивных отходов и дефицита стабильной низкоуглеродной энергии. Стартап намерен построить инновационный ядерный реактор, который будет работать не на уране, а на смеси тория и отработанного топлива, извлекая из него до 90% остаточной энергии.

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Планируемый реактор, получивший название Thorizon One, сможет генерировать 100 мегаватт электроэнергии — этого достаточно, чтобы обеспечить около 250 000 домохозяйств в течение более 40 лет. При этом Thorizon обещает не только выработку энергии, но и сокращение объемов высокоактивных отходов, представляющих одну из самых острых экологических проблем атомной энергетики.

«Thorizon One станет большим активом в будущей безуглеродной энергетике, превращая долгоживущие ядерные отходы в источник стабильной, доступной и гибкой энергии», — заявил Титус Тиленс, CBDO компании.

Как это работает?

В отличие от традиционных реакторов, установка Thorizon будет использовать реактор на расплавленной соли (MSR). В его сердцевине — сменные стальные картриджи, наполненные смесью расплавленных солей, тория и переработанного топлива. Технология MSR отличается рядом преимуществ:

Высокая температура при низком давлении — это снижает риск аварий.

При утечке расплавленная соль затвердевает, изолируя радиоактивный материал.

Сменные картриджи позволяют обслуживать реактор без остановки и продлевают срок службы оборудования.

Когда топливо в картридже исчерпано, его можно безопасно заменить новым — подобно «батарейке» в реакторной системе.

Thorizon уже привлекла 20 млн евро инвестиций, увеличив общий объем финансирования до 42,5 млн евро. Эти средства будут направлены на создание прототипа и отработку технологии.

«Заменяемый картридж решает проблемы деградации материалов, позволяя использовать существующие и проверенные технологии», — объяснили в компании.

Гибкая энергетика будущего

Если же новая станция он будет работать в «пиковом» режиме 300 МВт, этого хватит примерно для 600 000 домов, а при минимальной 50 МВт – порядка 100 000 домохозяйств. Таким образом компания сможет не только давать стабильный базовый поток электроэнергии, но и гибко масштабировать выдачу под реальные потребности сети. Компания заявляет, что уже работает по четкой технической дорожной карте. Строительство первого реактора должно начаться к 2030 году.