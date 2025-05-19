Британский прорыв: космическая солнечная энергетика становится реальностью

Британская компания Space Solar совершила технологический прорыв, успешно испытав систему беспроводной передачи солнечной энергии из космоса на Землю.

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Как показали тесты, их технология позволяет получать в 13 раз больше энергии, чем традиционные наземные солнечные панели.

Как работает революционная технология

Система основана на орбитальных спутниках CassiоРеia, оснащенных легкими фотоэлектрическими модулями и отражателями.

Ключевые особенности:

- Энергетический луч передается на 360 градусов без движущихся частей

- Технология работает 24/7, независимо от погодных условий

- Коэффициент полезного действия сохраняется при прохождении атмосферы

- Система совместима с другими возобновляемыми источниками

"В космосе нет ночи, облаков или атмосферных помех, — объясняют в компании. — Это позволяет нашим панелям работать с максимальной эффективностью круглосуточно".

Результаты 18-месячного испытания

Проект Cassidi стоимостью $2.26 млн подтвердил техническую и экономическую жизнеспособность технологии:

- Разработана 1700-страничная техническая документация

- Создан рабочий прототип Harrier

- Проверена система сборки в космосе

- Протестированы наземные приемники

"Наш луч безопасен и имеет низкую интенсивность, — подчеркивают разработчики. — При этом он практически не теряет энергию при передаче".

Планы коммерциализации Space Solar планирует:

- Через 5 лет запустить первую мегаваттную систему

- Через 12 лет выйти на уровень гигаваттных мощностей

- Начать коммерческое использование технологии к 2030 году

"Это настоящая смена парадигмы в чистой энергетике, — заявили в компании. — Мы создаем устойчивый и доступный источник энергии для всего мира".

Перспективы технологии

Эксперты выделяют несколько ключевых преимуществ:

- Решение проблемы перебоев традиционной солнечной энергетики

- Возможность поставки энергии в любую точку планеты

- Конкурентоспособная стоимость по сравнению с наземными аналогами

- Минимальное воздействие на окружающую среду

Участие государства и партнеров

Проект реализуется при поддержке:

- Космического агентства Великобритании

- Министерства энергетической безопасности

- 22 организаций-партнеров

"Совместная работа позволила нам ускорить разработку и подтвердить жизнеспособность технологии", — отмечают в Space Solar.

Этот прорыв открывает новую главу в истории возобновляемой энергетики, предлагая человечеству принципиально новый способ получения чистой энергии. Следующие несколько лет покажут, насколько быстро космическая солнечная энергетика сможет стать частью нашей повседневной жизни.