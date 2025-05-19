Британский прорыв: космическая солнечная энергетика становится реальностью
Британская компания Space Solar совершила технологический прорыв, успешно испытав систему беспроводной передачи солнечной энергии из космоса на Землю.
Как показали тесты, их технология позволяет получать в 13 раз больше энергии, чем традиционные наземные солнечные панели.
Как работает революционная технология
Система основана на орбитальных спутниках CassiоРеia, оснащенных легкими фотоэлектрическими модулями и отражателями.
Ключевые особенности:
- Энергетический луч передается на 360 градусов без движущихся частей
- Технология работает 24/7, независимо от погодных условий
- Коэффициент полезного действия сохраняется при прохождении атмосферы
- Система совместима с другими возобновляемыми источниками
"В космосе нет ночи, облаков или атмосферных помех, — объясняют в компании. — Это позволяет нашим панелям работать с максимальной эффективностью круглосуточно".
Результаты 18-месячного испытания
Проект Cassidi стоимостью $2.26 млн подтвердил техническую и экономическую жизнеспособность технологии:
- Разработана 1700-страничная техническая документация
- Создан рабочий прототип Harrier
- Проверена система сборки в космосе
- Протестированы наземные приемники
"Наш луч безопасен и имеет низкую интенсивность, — подчеркивают разработчики. — При этом он практически не теряет энергию при передаче".
Планы коммерциализации Space Solar планирует:
- Через 5 лет запустить первую мегаваттную систему
- Через 12 лет выйти на уровень гигаваттных мощностей
- Начать коммерческое использование технологии к 2030 году
"Это настоящая смена парадигмы в чистой энергетике, — заявили в компании. — Мы создаем устойчивый и доступный источник энергии для всего мира".
Перспективы технологии
Эксперты выделяют несколько ключевых преимуществ:
- Решение проблемы перебоев традиционной солнечной энергетики
- Возможность поставки энергии в любую точку планеты
- Конкурентоспособная стоимость по сравнению с наземными аналогами
- Минимальное воздействие на окружающую среду
Участие государства и партнеров
Проект реализуется при поддержке:
- Космического агентства Великобритании
- Министерства энергетической безопасности
- 22 организаций-партнеров
"Совместная работа позволила нам ускорить разработку и подтвердить жизнеспособность технологии", — отмечают в Space Solar.
Этот прорыв открывает новую главу в истории возобновляемой энергетики, предлагая человечеству принципиально новый способ получения чистой энергии. Следующие несколько лет покажут, насколько быстро космическая солнечная энергетика сможет стать частью нашей повседневной жизни.