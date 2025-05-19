На Солнце произошла сильная вспышка

Сильная, но неопасная для Земли вспышка касса М зафиксирована на Солнце в понедельник.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"19 мая в 11:21 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M3.2 продолжительностью 13 минут", - сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Как сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вспышка не опасна для Земли.

"По воздействию на Землю прогноз отрицательный - как и прошлый раз, активность разгорается на самом краю Солнца, откуда добраться до Земли способен лишь супер-выброс. Шансов же, что активная область (пока невидимая с Земли) доживет до второй половины недели, когда сможет цеплять Землю обычными событиями, пока очень немного", - говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.