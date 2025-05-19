Древесная лягушка перевернула представления об эволюции земноводных

Австралийские палеонтологи из Университета Нового Южного Уэльса совершили неожиданное открытие, обнаружив в Квинсленде окаменелости древнейшей древесной лягушки Австралии возрастом 55 млн лет. Находка получила название Litoria tylerantiqua в честь выдающегося австралийского герпетолога Майкла Тайлера. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Vertebrate Paleontology (JVP).

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Найденное ископаемое кардинально меняет представления о времени расхождения эволюционных путей австралийских и южноамериканских древесных лягушек. Ранее считалось, что их виды разделились около 33 млн лет назад, однако новая находка указывает, что это произошло как минимум на 22 млн лет раньше.

Исследование проводилось с использованием передовых методов. Ученые применили 3D-сканирование музейных образцов, что позволило изучить строение тазовых костей без повреждения ценных экспонатов. Анализ показал, что древняя лягушка имеет больше общего с современными австралийскими видами, чем с южноамериканскими.