Китай запустил первую в мире «неуязвимую» квантовую систему шифрования

Китайская государственная компания China Telecom Quantum Group объявила о запуске первой в мире коммерческой криптографической системы, устойчивой к взлому даже с помощью квантовых компьютеров. Это важный шаг на фоне глобальной гонки за квантовую безопасность: традиционные алгоритмы шифрования уже в обозримом будущем могут быть скомпрометированы мощными квантовыми вычислениями. Об этом сообщил South China Morning Post.

© Naukatv.ru

Главной демонстрацией возможностей новой системы стал межрегиональный квантово-зашифрованный телефонный звонок, совершенный между Пекином и Хэфэем. Расстояние между городами — более 965 километров. Это первый в мире пример защищенной голосовой связи с использованием квантового шифрования на таком расстоянии.

Что из себя представляет разработка

Разработанная система основана на трехуровневой архитектуре, сочетающей два передовых подхода:

квантовое распределение ключей (QKD) — технология, при которой ключи шифрования передаются с использованием законов квантовой механики. Любая попытка перехвата ключа нарушает квантовое состояние и становится сразу заметной.

постквантовая криптография — шифрование на основе математических алгоритмов, устойчивых к атакам квантовых компьютеров, даже если они появятся в будущем.

Объединение этих технологий позволяет создать сквозную защиту связи, в том числе для звонков, обмена сообщениями и проверки подлинности.

Главный ученый и руководитель проекта China Telecom Пэн Чэнчжи, профессор Университета науки и технологий Китая, подчеркнул:

«Открытые криптосистемы, которыми сегодня пользуется большинство организаций в мире, в скором времени могут оказаться уязвимыми. Поэтому, необходимо как можно скорее внедрять инфраструктуру, способную противостоять квантовым угрозам»

Где система уже работает

China Telecom уже построила квантовые сети в 16 крупных городах Китая, включая Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и особенно Хэфэй — здесь находится самая большая и продвинутая квантовая сеть в мире. Она состоит из 8 основных узлов и 159 точек доступа, охватывает около 1 147 километров и обслуживает более 880 организаций, включая государственные учреждения и предприятия.

Также представлены новые квантово-защищенные платформы:

Quantum Secret — первая в мире платформа для мгновенных сообщений и совместной работы с квантовой защитой.

Quantum Cloud Seal — платформа для электронных подписей, одобрений, финансовых проверок и управления рабочими процессами в правительственных и корпоративных структурах.

Обе системы уже внедрены в различных отраслях и свидетельствуют о растущем спросе на решения безопасности квантового уровня.

По словам основателей проекта, с развитием квантовых компьютеров старые методы защиты информации теряют эффективность, поэтому новая эра кибербезопасности, где перехват или взлом информации становится практически невозможным крайне важна.