Apple не будет преждевременно анонсировать новые функции

Компания Apple планирует значительно сократить практику анонсирования новых функций задолго до их готовности к запуску. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Предполагаемое изменение в стратегии, как отмечается в объемном отчете Bloomberg, посвященном недостаткам Apple в области искусственного интеллекта, связано с прошлыми случаями задержек после преждевременных обещаний.

В качестве примера такой ситуации приводится отсрочка запуска более персонализированной версии голосового помощника Siri, который будет работать на базе технологий Apple Intelligence. Apple впервые представила обещанные улучшения Siri во время презентации WWDC 2024 в начале июня, пообещав тогда, что функции станут доступны в течение следующего года. Однако, как выяснилось в 2025 году, Apple решила отложить перезапуск Siri на неопределенный срок.

Еще одним примером длительного ожидания является следующее поколение автомобильной системы CarPlay. Система CarPlay Ultra была впервые анонсирована на WWDC 2022, и компания обещала ее запуск в 2024 году. При этом Apple объявила о старте развертывания CarPlay Ultra только на прошлой неделе, в мае 2025 года. Однако развертывание будет ограниченным: она заработает в ограниченном числе высококлассных автомобилей Aston Martin в США и Канаде.

Приняв решение об отказе от преждевременных анонсов, по данным Bloomberg, Apple стремится избежать повторения ситуаций, произошедших с обновлением Siri и выпуском CarPlay Ultra.