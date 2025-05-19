Астрономы заметили таинственную сферу в Космосе

В галактике Млечный Путь есть немало необычных явлений, но недавнее открытие поставило ученых в тупик. Об этом сообщает Sciencealert.com.

В информации, собранной с помощью современного радиотелескопа, ученые обнаружили объект, который напоминает идеальный шар. Он появился из расширяющегося вещества, выброшенного при взрыве звезды. Однако вопрос о том, почему он образовался, остается открытым.

Коллектив ученых из разных стран, возглавляемый Мирославом Филиповичем, астрофизиком из Университета Западного Сиднея в Австралии, дал название объекту — Teleios. Это слово в древнегреческом языке означает «совершенство». Исследователи тщательно изучили объект и пришли к выводу, что для понимания его происхождения требуется больше данных.

Результаты исследования были опубликованы в «Астрономическом журнале Австралии» и размещены на сервере arXiv. Филипович и его команда провели детальное исследование объекта и выяснили, что он излучает свет только в радиодиапазоне. Анализ длины волны позволил предположить, что объект является остатком сверхновой типа Ia — одного из самых ярких космических взрывов. Сверхновые типа Ia возникают, когда «белый карлик», находящийся на близкой орбите с другой звездой, поглощает столько вещества от своего компаньона, что его масса превышает допустимый предел, и происходит взрыв.

Вблизи диаметр остатка сверхновой составляет 46 световых лет. На большем расстоянии он расширяется до 157 световых лет.

Ранее космическое агентство США NASA опубликовало первые изображения, полученные миссией PUNCH (поляриметр для объединения короны и гелиосферы Солнца). Четыре космических аппарата миссии впервые поймали «радугу» в космосе и сделали уникальный снимок Луны и Солнца.