С чем может столкнуться наша Галактика: научный обзор

Современная астрономия воспринимает Млечный Путь не как стабильную структуру, а как динамическую систему, подверженную столкновениям, слияниям и внутренним катаклизмам. «‎Рамблер» рассмотрит ключевые сценарии того, с чем может столкнуться наша Галактика в ближайшие миллиарды лет, и разберется, как это повлияет на все внутри нее, включая Солнечную систему.

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Столкновение с Туманностью Андромеды: когда и как?

Одно из самых известных предсказаний астрофизики — слияние Млечного Пути с Туманностью Андромеды (галактика M31), крупнейшим соседом по Местной группе. Согласно результатам наблюдений телескопа Hubble и моделирования, это событие произойдет через около 4,5 миллиарда лет (NASA Science). Обе галактики движутся навстречу друг другу со скоростью порядка 110 км/с.

Несмотря на устрашающее слово «столкновение», космос почти пуст: расстояние между звездами настолько велико, что вероятность прямого удара между звездами крайне мала. Однако гравитационные поля двух галактик вызовут масштабную перестройку. Результатом станет слияние в одну эллиптическую галактику, которую условно называют Милкомедой. Этот процесс повлечет за собой сильное возмущение орбит звезд, выброс газа и, вероятно, усиление звездообразования в некоторых областях.

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Угроза от карликовых галактик

Млечный Путь окружен десятками карликовых галактик-спутников, таких как Стрелец, Большое и Малое Магеллановы Облака. Эти объекты находятся в процессе разрушения и «поглощения» нашей Галактикой. Наиболее активно этот процесс происходит в случае Карликовой галактики Стрельца, которая проходит сквозь гало Млечного Пути уже миллиарды лет, оставляя за собой звездные потоки. Такие столкновения влияют на структуру диска Галактики и могут запускать волны звездообразования.

Также активно изучается влияние Большого Магелланова Облака, которое приближается к Млечному Пути и оказывает на него гравитационное воздействие. Исследование 2019 года, опубликованное в Oxford Academic, показало, что оно может изменить положение центральной сверхмассивной черной дыры Млечного Пути и повлиять на галактическое гало.

Темная материя и невидимые столкновения

Нашу Галактику окружает массивное гало темной материи, масса которого значительно превышает массу всех звезд. Предполагается, что Млечный Путь может сталкиваться с кластерами темной материи или испытывать на себе последствия взаимодействия с ними. Эти столкновения не видны напрямую, но могут вызывать гравитационные приливные эффекты, влиять на стабильность орбит звезд и даже провоцировать сдвиги в звездообразовании.

Исследование 2020 года, результаты которого опубликованы в британском научном журнале Nature, описывает загадочные колебания в звездных потоках, которые, возможно, вызваны взаимодействием с плотным сгустком темной материи — своего рода «невидимым объектом», прошедшим сквозь диск Галактики.

Радиоактивные волны и сверхновые: внутренняя опасность

Не только внешние галактики несут угрозу. Сама структура Млечного Пути содержит потенциальные источники катастроф. Например, взрывы сверхновых. Один из самых известных следов такого события — наличие изотопа железа-60 (Fe-60) в океанских отложениях, что указывает на близкий взрыв сверхновой около двух–трех миллионов лет назад. Близкое расположение сверхновой (<30 световых лет) может серьезно повлиять на биосферу Земли, включая разрушение озонового слоя и повышение мутаций у живых организмов.

Другой внутренний фактор — активность центра Галактики, где находится сверхмассивная черная дыра Стрелец A*. Хотя сейчас она относительно спокойна, астрофизики считают, что в прошлом она переживала активные фазы. Следы такой активности видны в форме гамма-излучающих пузырей Ферми. Теоретически вспышка активности может произойти вновь, особенно при падении газа или звезды в гравитационный колодец черной дыры.

Космические лучи и межгалактические ветры

На орбите Солнечной системы и всего Млечного Пути отражается и воздействие межгалактической среды. Галактика не находится в пустоте — она движется сквозь локальное облако межзвездного газа, и изменения плотности этой среды могут менять магнитные поля, защищающие нас от космических лучей. Увеличение потока высокоэнергетических частиц может повлиять на климат Земли и здоровье биосферы. Так, согласно гипотезе «галактического климата», проход через более плотные участки межзвездной среды может способствовать массовым вымираниям на Земле.

Все эти процессы разворачиваются на протяжении миллиардов лет, но понимание их важно не только в контексте будущего. Они помогают астрономам моделировать галактическую эволюцию, уточнять роль темной материи и строить теории формирования звезд и планетных систем. Кроме того, изучение подобных угроз помогает разработке сценариев поиска и защиты потенциально обитаемых планет в других звездных системах.

Ранее мы писали, что случится, если столкнутся два галактических ядра.