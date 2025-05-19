Xiaomi потратит $7 млрд на создание фирменных чипов

Компания Xiaomi Corp. планирует инвестировать не менее 50 млрд юаней (около $6,9 млрд) в разработку собственных мобильных процессоров в течение десятилетия. Этот значительный шаг, как пишет Bloomberg, подчеркивает растущую стратегическую важность технологий производства чипов для крупных игроков на рынке.

© Газета.Ru

В Xiaomi считают, что создание собственных чипов является ключевым условием для того, чтобы стать «великой хардверной компанией». По данным компании, решение о запуске десятилетней инициативы по созданию собственного мобильного чипа Xring было принято в 2021 году.

За прошедшие четыре с лишним года компания уже инвестировала более 13,5 млрд юаней в это направление. В этом году на исследования и разработки в области чипов запланировано еще 6 млрд юаней. Команда разработчиков полупроводников Xiaomi в настоящее время насчитывает более 2500 человек.

Компания готовится представить свой первый процессор собственной разработки под названием Xring O1. Его презентация уже запланирована на 22 мая 2025 года. По имеющимся данным, чип производится по технологии 3 нанометра второго поколения. Использование столь передового техпроцесса указывает на то, что производство осуществляется сторонним контрактным производителем за пределами Китая, поскольку ведущая китайская фабрика SMIC из-за экспортных ограничений США пока освоила только 7-нм технологии.

Ранее Xiaomi полагалась на процессоры от компаний Qualcomm и MediaTek. Теперь, как отмечается, компания стремится подражать подходу Apple, одного из своих ключевых конкурентов, который разрабатывает собственные чипы в тесной связке с программным обеспечением для достижения максимальной оптимизации и эффективности устройств.

Ожидается, что новый 3-нм процессор может дать Xiaomi конкурентное преимущество на внутреннем рынке по сравнению с Huawei Technologies, которая из-за технологических ограничений своего производственного партнера SMIC не может получить доступ к мобильным чипам более передовым, чем 7 нм.

Значительные инвестиции Xiaomi в разработку чипов также согласуются с национальными приоритетами Китая, направленными на развитие и достижение превосходства в передовых технологиях, включая полупроводниковую отрасль.