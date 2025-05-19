Российским ученым удалось создать материал для имплантов будущего

Российские ученые разработали не имеющий аналогов композитный материал для медицинского использования, который позволяет печатать на 3D-принтере самофиксирующая костные импланты или «капсулы» для адресной доставки лекарств в организм без хирургического вмешательства. Как сообщает РИА Новости, результаты научной работы опубликованы в Materials Letters.

К имплантам предъявляется важное требование — способствовать излечению, не вызывая отторжения организмом или других нежелательных последствий. Кроме того, они должны сохранять свою целостность и заданное время — например, рассасываться через полгода или служить вечно. Сейчас используются два типа материалов для имплантов: титан, который имеют высокую прочность и химическую стабильность, а также полимеры, которые могут быть близки по своим свойствам к тканям человека.

Ученые Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта совместно с коллегами из Кабардино-Балкарского государственного университета имени Бербекова, Национального исследовательского технологического университета «МИСИС» и Института механики сплошных сред Уральского отделения РАН разработали новый материал для протезов. Он представляет собой биосовместимый пластик из полилактида с добавлением магнитных наночастиц феррита кобальта, который может использоваться для 3D-печати имплантов. Полученные изделия можно перемещать внутри тела с помощью внешнего магнитного поля, а также менять их форму посредством нагревания и охлаждения.

Научный сотрудник лаборатории композиционных материалов Балтийского БФУ Петр Ершов отметил, что применение нового материала может персонализировать импланты для каждого пациента, причем не до внедрения в организм, а уже после. Также материал могут использовать для точечной доставки лекарств, направляя капсулу из него до цели — благодаря нагреванию ее можно будет раскрыть, а после охладить и вывести из организма. При этом изделия получатся дешевле титановых аналогов, а приживаются — в три раза быстрее.