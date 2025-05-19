Названы сроки стабилизации ситуации на Солнце

Ученые прогнозируют стабилизацию обстановки на Солнце уже к 20 мая, говорится в сообщении на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

© NASA

Отмечается, что параметры солнечного ветра снижаются заметно быстрее прогноза: скорость солнечного ветра за последние сутки "упала" с 600 до 550 км/с, а температура - с 600-700 до 100-200 тыс. градусов. Также быстро снижается индукция магнитного поля.

Кроме того, как сообщают ученые, нынешнее расположение корональной дыры "не несет прямых угроз для Земли".