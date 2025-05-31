Что такое «невозможные» цвета — и кто может их видеть

Есть цвета, которых нет в спектре, которые нельзя воспроизвести на экране и которые мозг считает взаимоисключающими. Теоретически такие сочетания видеть невозможно. Но некоторые люди все же способны воспринимать то, что не вписывается в базовую палитру нашего сознания. Подробнее об этом феномене читайте в материале «‎Рамблера».

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Цвета, которые мы воспринимаем, возникают из взаимодействия света с тремя типами колбочек в нашей сетчатке: чувствительными к коротким (синим), средним (зеленым) и длинным (красным) длинам волн.

На уровне мозга все обрабатывается согласно так называемой теории противоположных процессов, предложенной еще в XIX веке Эвальдом Герингом. Согласно ей, наш мозг обрабатывает цвета в виде пар антагонистов:

синий — желтый,

красный — зеленый,

белый — черный.

Проблема в том, что пары вроде красный-зеленый или желтый-синий активируют одни и те же нейроны с противоположным знаком, и мозг «не допускает» их одновременной активации. Например, если конкретный участок сетчатки возбуждается как «красный», то нейрофизиологически он не может быть одновременно зеленым. Отсюда и утверждение, что такие комбинации невозможны для восприятия. Это не ошибка зрения, а его особенность.

Как ученые смогли «включить» невозможные цвета?

Первыми всерьез «обмануть» визуальную систему человека попытались Хьюитт Крэйн и Томас Пьянтанида в 1983 году. Они использовали особое устройство для стабилизации изображения на сетчатке, благодаря которому изображение не сдвигалось даже при микродвижениях глаз.

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Участникам показывали чередующиеся полосы насыщенного красного и зеленого цветов. За счет того, что изображение оставалось неподвижным, граница между цветами «стиралась», и люди начинали воспринимать нечто совершенно новое — «смешанный» цвет, который описывался как одновременно красный и зеленый.

Позже этот эксперимент критиковали за субъективность, но в 2001 году ученые Винсент Биллок, Джеральд Глисон и Брайан Цоу повторили его с контролем уровня яркости и насыщенности. Его результаты показали, что при точной калибровке световых потоков мозг действительно может интерпретировать визуальную информацию как нечто совершенно необычное — комбинации цветов, которые ранее считались физиологически невозможными.

Новый цвет «Olo» — манипуляция прямо на сетчатке

В 2025 году исследователи из Университета Калифорнии в Беркли (UC Berkeley) разработали уникальный метод, при котором лазеры высокой точности активировали конкретные группы фоторецепторов. Прибор, названный Oz, позволял обращаться напрямую к M-конусам (реагирующим на зеленый), минуя остальные, и тем самым создавать цветовое восприятие, не имеющее аналогов.

Результатом стало появление нового сенсорного опыта, который участники описывали как «цвет, не похожий ни на что другое». Учёные назвали его «Olo» — не потому что он имеет место в стандартной палитре, а наоборот: этот цвет невозможно напечатать, изобразить на экране или зафиксировать камерой. Его можно только пережить — путем прямой стимуляции зрительной системы, говорится в Live Science.

Кто способен видеть «невозможные» цвета?

Хотя большинству людей доступен лишь стандартный визуальный спектр, существуют особые категории людей, которые либо потенциально, либо подтвержденно, могут воспринимать цвета вне общепринятой палитры.

1. Тетрахроматы

У некоторых женщин обнаруживается четвертый тип колбочек, реагирующий на длины волн между зеленым и красным. Такие люди — тетрахроматы — обладают способностью различать до 100 миллионов оттенков, в то время как обычный человек — около одного миллиона. Некоторые из них могут воспринимать такие «невозможные» переходы как вполне реальные цвета.

2. Люди с афакией

У людей без хрусталика глаза (например, после хирургии катаракты) могут отсутствовать фильтры, ограничивающие попадание ультрафиолета. Это приводит к тому, что такие пациенты видят цвета, выходящие за пределы нормального спектра, что может ощущаться как «инопланетное свечение» или «новые оттенки голубого».

3. Участники нейровизуальных экспериментов

Технологии, позволяющие напрямую воздействовать на зрительную кору или отдельные участки сетчатки (например, fMRI с обратной связью, фокусированные лазеры), становятся все более точными. С их помощью испытуемым удается «вызвать» восприятие ранее невозможных комбинаций цветов — пусть и на краткий момент.

Так, исследования невозможных цветов поднимают фундаментальные вопросы о природе восприятия. Если мы можем видеть только то, что позволяет нейронная структура, то сколько всего остается за ее пределами? В философии это перекликается с идеей умного платонаизма: мы знаем, что «‎мир идей» шире, чем физические возможности нашего тела. Поэтому быть может, реальность полнее и ярче, чем мы способны охватить.

Ранее мы писали, почему наш мозг запоминает плохое лучше, чем хорошее.