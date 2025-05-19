В Антарктиде обнаружена загадочная река с креветками

Ученые из Новой Зеландии сделали неожиданное открытие. В 2021 году они отправились в Антарктиду, чтобы исследовать ледник Росса в рамках программы Antarctic Science Platform.

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Добравшись до ледника Кэмб — мощного ледяного потока толщиной в сотни метров, ученые решили прорубить отверстие в льдине.

Опустив в скважину глубиной 500 метров камеру исследователи обнаружили на глубине 400 км от ближайшего океана креветок.

Креветки обитали в реке шириной 100–200 метров. В соленые воды пресная вода поступает из подледных озер, расположенных выше по течению.

По словам ученых, открытие доказывает, что даже в экстремальных условиях подо льдом могут существовать целые экосистемы.

Для дальнейшего изучения жизни креветок ученые собираются предпринять новую экспедицию в 2025–2026 годах.