Microsoft объединит ИИ-агентов для лучшей работы

Microsoft планирует развивать технологии, которые позволят агентам искусственного интеллекта (ИИ) разных компаний взаимодействовать друг с другом и лучше запоминать действия пользователей. Об этом рассказал технический директор корпорации накануне конференции разработчиков Build, которая откроется 19 мая в Сиэтле.

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Под ИИ-агентами понимаются системы, способные самостоятельно выполнять определенные задачи, например, находить и устранять ошибки в коде. В Microsoft считают важным создать условия, при которых такие агенты смогут «сотрудничать», независимо от того, какая компания их разработала.

Для этого компания поддерживает открытый протокол Model Context Protocol (MCP), предложенный ранее Anthropic при поддержке Google. Эта технология должна упростить взаимодействие между агентами, как это когда-то сделал протокол HTTP для интернета.

Кроме того, Microsoft работает над улучшением памяти ИИ-агентов. Сегодня большинство из них воспринимают команды как отдельные транзакции — без контекста прошлых взаимодействий. Чтобы сделать память более устойчивой, требуется больше вычислительных ресурсов, что ведет к увеличению затрат.

Одним из решений стала новая методика под названием «структурированное расширение извлечения». С ее помощью агент сохраняет ключевые фрагменты каждой беседы, формируя нечто вроде дорожной карты запросов пользователя. Это позволяет ИИ учитывать прошлые действия и формировать более точные ответы в будущем.