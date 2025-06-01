Чей голос звучит в нашей голове, когда мы читаем про себя

Когда мы читаем вслух, мы слышим свой голос. Но что происходит, когда мы читаем про себя? Чей голос звучит в нашей голове? Этот феномен известен как внутренняя речь или внутренний голос. Современные нейронаучные исследования начинают проливать свет на этот загадочный аспект человеческого сознания. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

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Внутренняя речь: что это такое и почему она есть не у всех?

Термин внутренняя речь обозначает способность «‎говорить» внутри головы, без произнесения слов вслух. Это не просто озвучивание мыслей — внутренняя речь сопровождает планирование, принятие решений, запоминание и чтение. По данным исследования Британского психологического общества, более 80 процентов людей регулярно слышат внутренний голос при чтении, а у части испытуемых этот голос меняется в зависимости от жанра текста или наличия прямой речи.

Однако около пяти–десяти процентов людей внутренний голос не слышат вовсе. Это состояние называется анендофазия. Люди с анендофазией могут иметь затруднения в выполнении вербальных задач, таких как запоминание на слух, но при этом компенсируют это визуальными образами или ассоциациями. Исследование 2024 года, опубликованное New York Post, описывает, как отсутствие внутреннего голоса может влиять на краткосрочную память, но не мешает полноценной интеллектуальной деятельности.

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Как мозг «озвучивает» мысли: речевые зоны и нейровизуализация?

Современные методы нейровизуализации, в частности функциональная МРТ, позволяют заглянуть в мозг во время внутренней речи. Исследование, опубликованное в журнале Brain and Behavior, показало, что при внутреннем проговаривании слов активируются те же участки мозга, что и при реальной речи: зона Брока (производство речи), зона Вернике (понимание речи) и даже слуховая кора. Это говорит о том, что мозг действительно «‎симулирует» речевой процесс, даже без участия голосовых связок.

При этом активность в слуховой коре подтверждает: внутренний голос воспринимается мозгом как звуковой сигнал, пусть и без внешнего источника. Это объясняет, почему внутреннее «‎чтение вслух» может сопровождаться настолько реалистичным ощущением присутствия звука.

Короллярный разряд: как мозг различает свой голос и чужой?

Один из ключевых механизмов, объясняющих феномен внутренней речи, — это короллярный разряд, или эферентная копия. Когда мозг готовится произнести слово (даже мысленно), он заранее «‎предсказывает» ожидаемое звуковое ощущение и сравнивает его с фактическим восприятием. Это позволяет отличать внешние звуки от внутренних — например, собственную речь от чужой.

Исследование, проведенное ученым из Университета Британской Колумбии (Medical News Today), указывает, что этот механизм лежит в основе восприятия внутреннего голоса. Если предсказание мозга совпадает с «‎услышанным» внутренне звуком, мозг классифицирует его как собственный. Если же нет — это может быть воспринято как чужой голос, что наблюдается, например, при слуховых галлюцинациях.

Таким образом, когда мы слышим внутренний голос, это не просто «мысли в голове». Это результат активной симуляции мозгом речи — с полным вовлечением слухового восприятия, моторного контроля и предсказательной нейросистемы.

Почему голос в голове совпадает или не совпадает с нашим?

Чей голос слышится при чтении — зависит не только от физиологии, но и от психологических факторов. У большинства людей внутренний голос совпадает по тембру и интонации с их реальным голосом. Но у некоторых он может напоминать голос другого человека — родителя, преподавателя, диктора новостей. Это может быть связано с ранним языковым опытом, травматическими эпизодами или особенностями памяти.

Например, при чтении художественной литературы с диалогами многие отмечают, что «‎озвучивают» персонажей разными голосами. Это своего рода внутренняя постановка спектакля, в которой активируются зоны, связанные с эмпатией и теорией разума — способностью представить себе чужую точку зрения.

Подводя итог: внутренний голос — это не просто «мысленный звук». Это многоуровневый нейрокогнитивный процесс, в котором участвуют слух, моторика, память, эмоции и предсказания. Он может меняться со временем, в зависимости от контекста, психического состояния или типа текста. У некоторых людей он может быть ярким и подробным, у других — почти отсутствовать.

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