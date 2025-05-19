В ЕС призвали установить минимальный возраст для доступа в соцсети

Три страны ЕС обратились к Еврокомиссию с призывом ввести минимальный возраст для использования соцсетей.

Об этом пишет Euractiv.

«Испания, Греция и Франция настаивают на том, чтобы Европейская комиссия как можно скорее ввела общеевропейскую систему проверки возраста и установила минимальный возраст для доступа к социальным сетям», — говорится в материале.

Франция и Греция выступают за строгий запрет на использование соцсетей детьми младше 15 лет. Испания же предлагает оставить вопрос минимального возраста открытым для дальнейшего обсуждения с учётом мнений экспертов и общественности.