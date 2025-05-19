Иранские археологи открыли древние поселения в провинции Керман

Команда исследователей из Ирана завершила первый сезон археологических раскопок на равнине Махан в провинции Керман. Под руководством Амина Махани археологи обнаружили мастерские по изготовлению каменных орудий, медеплавильные печи эпохи энеолита и литейные ямы бронзового века. Об этом сообщает информагентство Mehr, партнер TV BRICS.

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Спутниковые снимки и полевые исследования показали, что равнина находится между горами высотой более 4 тыс. метров в 35 км к юго-востоку от города Керман. Водные каналы когда-то связывали Махан с культурными центрами, такими как Шехдад, Бам, Джирофт и Керман, делая его важным торговым узлом.

Исследователи также зафиксировали архитектурные фрагменты, связанные со знаменитым мавзолеем Шаха Ниматуллы Вали и садом Шахзаде XIX века, что подчеркивает стратегическое и духовное значение региона.

Наиболее важным результатом раскопок является идентификация стоянок эпохи палеолита, медного и бронзового веков.

Махани отметил, что в последующие сезоны будут расширены области исследований и применена геофизическая разведка для точного определения погребенных структур.

Исследователи из других стран БРИКС также обнаружили интересные археологические находки. Ранее на месте Ванчжуан в провинции Хэнань (Китай) археологи нашли королевскую гробницу, возраст которой насчитывает около 5 тысяч лет, сообщает информационное агентство «Синьхуа», партнер TV BRICS. Находки включали более 350 артефактов – керамику, нефритовые украшения и костяные орудия труда.