Найдены мозаики времен первых последователей Христа

Во время строительных работ в районе Бейлер в турецком Изнике (древняя Никея), археологи наткнулись на древние мозаики, датируемые I–IV веками н. э. во времена или вскоре после Иисуса Христа. Эти находки с изображениями раннехристианских символов, были представлены в публикации портала Ancientist. По мнению специалистов, мозаики могли быть созданы в самом начале становления христианства, а их открытие уже назвали «археологической сенсацией».

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Находка вызвала особый интерес, поскольку совпала с подготовкой к визиту новоизбранного Папы Римского Льва XIV в Изник. По данным источников в Ватикане, это путешествие должно исполнить последнее желание его предшественника Папы Франциска — посетить город, где состоялся Первый Никейский собор. Визит ожидается в 2025 году — к 1700-летию этого важнейшего события в истории христианства.

Первый Никейский собор, проведенный в 325 году н. э. при императоре Константине, стал поворотной точкой в формировании христианской доктрины. Именно здесь был утвержден Никейский Символ веры — первое универсальное исповедание христианства. В этом контексте археологические открытия в Изнике приобретают особую ценность. Эксперты предполагают, что найденные мозаики могли принадлежать одному из первых христианских молитвенных домов, последователей Христа или даже местной церкви.

«Мы видим в этих символах отражение не только раннего христианского искусства, но и живого свидетельства духовной жизни тех времен», — отметил один из исследователей, участвовавших в раскопках.

По словам археологов, изображения оленя и корабля были широко распространены в раннехристианской иконографии. Олень символизировал стремление души к Богу (на основе псалма «Как лань желает к потокам воды...»), а корабль — церковь, плывущую среди бурь мира.

Археологи подчеркивают, что открытие мозаик с высокой степенью сохранности может серьезно повлиять на международный статус города. Специалисты и общественные деятели вновь подняли вопрос о включении Изника в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. С ростом интереса к городу в преддверии юбилея собора и визита понтифика, внимание к его культурному и духовному наследию усиливается.

Кроме религиозного значения, регион имеет и культурно-популярное измерение: рядом с местом находки располагается область, которую местные легенды связывают с Максимусом Децимусом Меридием — главным героем фильма «Гладиатор». Хотя персонаж вымышленный, история Изника богата реальными событиями, которые могут вдохновить не только кино, но и научные исследования.