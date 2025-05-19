Новый баг iOS дает доступ к системе без джейлбрейка

Исследователь из Google Project Zero Ян Бир нашёл серьёзную уязвимость в iOS и iPadOS, которая уже успела заинтересовать не только специалистов по безопасности, но и сообщество поклонников джейлбрейков.

Уязвимость получила идентификатор CVE-2025-24203, а в среде энтузиастов её прозвали dirtyZero или mdc0.

Что делает dirtyZero? Она позволяет обычному приложению (без прав root или джейлбрейка) вносить изменения в защищённые участки файловой системы. Это открывает доступ к кастомизации системы, изменению интерфейса и другим фишкам, которые раньше требовали джейлбрейк.

Как это работает? Всё завязано на малоизвестный флаг VM_BEHAVIOR_ZERO_WIRED_PAGES в механизме управления памятью Apple. Его можно применить без каких-либо проверок — и он позволяет «обнулять» страницы памяти, даже если они связаны с системными, защищёнными файлами.

Ян Бир описывает:

Проверки прав попросту отсутствуют.

Можно модифицировать даже файлы, принадлежащие root и помеченные как «только для чтения».

Системный вызов mlock() помогает обойти ограничения на root-доступ.

Уязвимость работает с UBC (Unified Buffer Cache) — то есть с реальными файлами системы.

Бир протестировал PoC на:

macOS 15.2 (24C101).

MacBook Pro 13" (2019, Intel).

Apple уже закрыла дыру:

В iOS/iPadOS 17.7.6.

В iOS/iPadOS 18.4.

Если у вас прошивка ниже, уязвимость всё ещё актуальна.

Что это значит для пользователей? Энтузиасты уже начали делать приложения для кастомизации — что-то вроде MacDirtyCow, только новее. Но при этом баг может быть использован и в злонамеренных целях, ведь обойти ограничения безопасности оказалось слишком просто.

Вывод: если не хотите проблем — обновляйтесь. А если любите ковырять систему — перед вами открылись новые горизонты, пока Apple не закрутила гайки окончательно.