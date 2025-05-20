Как избавиться от бага с непрочитанным сообщением в Telegram на iPhone

Пользователи Telegram для iPhone периодически сталкиваются с ошибкой, из-за которой приложение показывает непрочитанные сообщения, хотя таковых на самом деле нет. Этот баг встречается исключительно на iPhone и решается в настройках, сообщает портал iPhones.ru.

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Отмечается, что фантомные непрочитанные сообщения — старый баг в Telegram для iOS. Стандартные методы, такие как перезагрузка смартфона, проверка архивных чатов и переустановка приложения, могут не дать результата. Однако существует надежное решение, которое гарантированно устраняет проблему.

Избавить Telegram от фантомных уведомлений можно, нажав 10 раз на иконку «Настройки» в Telegram. В открывшемся меню следует найти нажать на Reindex Unread Counters и Reset Notifications, после чего нужно перезапустить приложение Telegram.

После выполнения этих действий некорректное отображение непрочитанных сообщений должно исчезнуть.

Если проблема сохраняется даже после сброса счетчика уведомлений, единственным оставшимся решением может стать удаление и повторная установка Telegram.