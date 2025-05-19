Раскрыты характеристики мини-суперкомпьютера NVIDIA DGX Spark

Организаторы Computex 2025 случайно раскрыли характеристики мини-суперкомпьютера NVIDIA DGX Spark.

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Устройство построено на базе новейшего суперчипа GB10 Grace Blackwell, объединяющего процессор с 20 ядрами (10 Cortex-X925 + 10 Cortex-A725) и графический ускоритель с 6144 ядрами CUDA. Такая конфигурация обеспечивает до 1000 AI TOPS при работе с FP4 и поддерживает самые современные задачи искусственного интеллекта.

DGX Spark оснащен 128 ГБ унифицированной оперативной памяти LPDDR5x с пропускной способностью 273 ГБ/с и 256-битной шиной. Система также поддерживает до 4 ТБ хранилища NVMe M.2 с аппаратным шифрованием, что делает ее отличным решением для обработки больших объемов данных.

Для подключения периферии предусмотрены четыре порта USB 4 Type-C (до 40 Гбит/с), порт RJ-45 с пропускной способностью 10 Гбит/с, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 и один HDMI 2.1a для вывода видео.

DGX Spark потребляет до 170 Вт энергии, работает под управлением фирменной ОС NVIDIA DGX и весит всего 1,2 кг, что делает его одним из самых компактных суперкомпьютеров на рынке.