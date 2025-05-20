Snapdragon 8s Gen 4 набрал в AnTuTu более 2 млн баллов

Qualcomm официально представила чип Snapdragon 8s Gen 4 в апреле 2025 года, и теперь появились первые результаты его тестирования.

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В AnTuTu новый процессор набрал более 2 млн баллов, что ставит его в один ряд с флагманскими моделями. Согласно данным, чипсет смог набрать 2 050 881 балл в AnTuTu v10, опередив Snapdragon 8 Gen 3 (1,93 млн) на 6%.

Это стало возможным благодаря комбинации высокочастотных ядер Cortex-X3 (3,21 ГГц) и Cortex-A720, а также новому графическому ускорителю Adreno 825. Однако до показателей Snapdragon 8 Elite, который набирает более 2,8 млн баллов, процессору не хватило около 36%.

© Gizmochina

© Gizmochina

В тесте Geekbench 6 чип показал 2041 балл в одноядерном режиме и 6833 балла в многоядерном. Это немного ниже, чем у Snapdragon 8 Gen 3, но многопоточная производительность даже превысила его результат.

Snapdragon 8s Gen 4 поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, память LPDDR5X до 4.8 ГГц и хранение данных на UFS 4.0.