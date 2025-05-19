Создан гироскоп с рекордной точностью для космоса

Китайские ученые создали гироскоп с рекордной точностью для космических миссий.

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Новая модель использует воздушное оптоволокно вместо традиционного твердотельного, что позволило снизить чувствительность к температуре, магнитным полям и радиации в 10 раз. Это особенно важно для использования в сложных условиях, например, на космических аппаратах и глубоководных платформах.

Разработка была представлена исследователями из Тяньцзиньского института навигационных приборов и Университета Цзинань. Гироскоп стабильно работает при экстремальных условиях и обеспечивает высокую точность измерений, не требуя сложной защиты.

Что интересно, новинка уже успела получить мировое признание и опубликоваться в Nature Communications.