Acer представила ультралегкий ноутбук с ИИ

Acer представила ультратонкий ноутбук Swift Edge 14 AI на Сomputex 2025.

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Модель весит всего 0,99 кг и оснащена 14-дюймовым 3K OLED-экраном (2880 × 1800) с соотношением сторон 16:10, покрытием Corning Gorilla Matte Pro и сертификацией DisplayHDR True Black 600.

Ноутбук работает на базе Intel Core Ultra 9 288V с графикой Intel Arc и NPU с производительностью до 48 TOPS для ИИ-задач. Оперативная память LPDDR5X — до 32 ГБ, накопитель PCIe Gen 4 SSD — до 1 ТБ. Время автономной работы достигает 21 часа.

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Из прочих особенностей: сканер отпечатков пальцев, ультратонкий корпус из магниево-алюминиевого сплава, защита от износа клавиатуры и порты Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.1. Есть Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Цены стартуют от €1599 евро в Европе.