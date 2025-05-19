Ученые сделали открытие о древнем периоде потепления на Земле

Международная группа ученых из Китая, Австралии, Италии и Нидерландов пришла к выводу, что древний период потепления на Земле мог длиться существенно дольше предыдущих оценок. Из-за этого нормализация климата планеты заняла гораздо больше времени. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

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Известно, что 56 млн лет назад, во время палеоцен-эоценового термического максимума (PETM), глобальные температуры выросли более чем на 5°C за 100 тыс. или более лет. За это время в атмосферу было выброшено от 3000 до 20 тыс. петаграммов (1 петаграмм — 1 милрд тонн) углерода, что серьезно нарушило экосистемы и жизнь в океане по всему миру и создало длительное парниковое состояние.

В новом исследовании ученые изучили шесть осадочных записей, возраст которых был надежно оценен в предыдущих работах: одна наземная запись из бассейна Бигхорн в Вайоминге (США) и пять морских осадочных записей из разных мест.

Вместо того чтобы использовать только необработанные данные, как в предыдущих исследованиях, команда использовала вероятностный предел обнаружения для учета аналитических и хронологических неопределенностей и ограничения временных рамок PETM.

Ученые установили, что последствия PETM длились почти 269 тыс. лет, что значительно дольше предыдущих оценок (120 тыс.–230 тыс. лет).

В частности, это новое исследование предполагает, что период восстановления занял гораздо больше времени, чем указывали предыдущие оценки — более 145 тыс. лет.

Ожидается, что современное антропогенное глобальное потепление также нарушит углеродный цикл Земли на тысячи лет. В период с 1850 по 2019 год в атмосферу было выброшено около 2390 петаграммов углекислого газа, а выброс еще 5000 петаграммов в ближайшие столетия возможен при продолжающемся потреблении ископаемого топлива. Однако оценки того, как долго продлится нарушение, сильно разнятся — от 3000 до 165 тыс. лет.