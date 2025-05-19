Названы признаки стороннего подключения к домашнему Wi-Fi

Эксперты предупреждают, что незаметное подключение посторонних к домашнему Wi-Fi-роутеру может стать серьёзной проблемой для владельцев. Признаками чужого доступа обычно становятся замедление скорости интернета и периодические обрывы связи, рассказал специалист по ИТ Павел Мясоедов. Иногда о взломе сигналят моргающие индикаторы на роутере, когда никто из домочадцев не пользуется сетью. Ещё один способ проверить подозрения — посмотреть через личный кабинет провайдера, сколько данных скачивается. Если трафик неожиданно вырос, значит, кто-то подключился к вашей сети.

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Более продвинутые пользователи могут зайти в настройки роутера, где отображаются все активные подключения и объем трафика. Мясоедов объяснил, что каждый выход в интернет называется сессией, и в админке роутера можно увидеть их количество за день и сколько данных было передано. Это помогает понять, сколько людей одновременно пользуются вашим Wi-Fi.

Помимо обычных пользователей, к домашней сети могут подключиться и злоумышленники. Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин предупреждает, что таким образом хакеры получают доступ ко всем гаджетам, подключённым к роутеру. Это может привести к краже личных данных, установке вредоносных программ или даже удалению файлов. Курочкин добавил, что если через ваш Wi-Fi кто-то совершит преступление, правоохранители выйдут на вас, что хотя и не грозит наказанием, создаст серьёзные проблемы.

Чтобы защитить домашнюю сеть, специалисты советуют ставить сложные пароли и менять их регулярно. В настройках роутера можно ограничить доступ, составив список разрешённых устройств и блокируя подозрительные подключения. Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что опасность есть и при использовании мобильной точки доступа. Подключившись к смартфону, злоумышленники смогут увидеть всю информацию на телефоне, включая банковские приложения. Поэтому не стоит давать интернет незнакомцам и всегда ставить сложный пароль на точку доступа, рекомендовал он.