Экс-сотрудник Пентагона заявил о тысячелетнем присутствии пришельцев на Земле

Бывший сотрудник американских структур национальной безопасности Мэтью Браун раскрыл детали секретной программы Пентагона по изучению НЛО. В интервью подкасту Weaponized он утверждает, что инопланетные существа находятся на Земле тысячелетиями, а их технологии фиксировались в рамках проекта «Безупречное созвездие», сообщает телеканал NewsNation.

© Газета.Ru

По словам Брауна, он имел доступ к материалам программы, включая видео с неопознанным дискообразным объектом, который пытался скрыться от наблюдения.

«Объект появился из-под облаков, но, оказавшись в центре кадра, резко сменил траекторию, словно заметил камеру», — описал он ролик, назвав его доказательством «испуганного» поведения НЛО.

Браун заявил, что программа «Безупречное созвездие» годами собирала архив записей, но данные остаются засекреченными. Несмотря на его попытки добиться публикации материалов, доступ к ним для широкой публики так и не был предоставлен.

Отвечая на вопрос о природе пришельцев, Браун предположил, что их несколько видов.

«Они могущественны, но не всесильны. Уверен, их присутствие здесь — часть долгосрочного плана, о котором мы ничего не знаем», — отметил Браун.

2 мая Центральное разведывательное управление США рассекретило местонахождение трех баз инопланетян, сообщила газета Daily Mail. Две базы пришельцев, как выяснили американские спецслужбы, находятся на Земле. Из опубликованных файлов ЦРУ следует, что гуманоиды выглядят по-разному, а часть из них внешне не отличается от людей.