Ученые объяснили природу охватившего планету загадочного гула

Ученые-сейсмологи впервые зарегистрировали распространявшиеся повсеместно длительные равномерные колебания.

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Практически повсюду ощущался одновременно монотонный гул, который в целом длился девять суток, а продолжительность каждой серии колебаний составляла ровно 92 секунды, пишет LIFE.

Так как явление отличалось регулярностью и ритмичностью, традиционным землетрясениям или другим известным геологическим процессам несвойственным, эксперты классифицировали его как «неопознанный сейсмический объект».

Исследователи установили, что подобные синхронные удары вызваны столкновением морских волн, отражающихся от берегов материков и островов. Они происходят каждые полторы минуты и повторяются свыше десяти тысяч раз.

Ранее стало известно, что «Радиостанциия Судного дня» УВБ-76 передала в эфир несколько новых сообщений.