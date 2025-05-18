Google позволит подключать к смартфонам мониторы для работы в режиме ПК

Google активно разрабатывает функцию режима рабочего стола для операционной системы Android. Эта возможность призвана предоставить пользователям опыт, аналогичный работе за персональным компьютером, подобно решениям Samsung DeX или Motorola Smart Connect. Об этом сообщает издание GSMArena.

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Следы подобной функциональности были обнаружены в коде Android еще в 2023 году, однако, судя по всему, сейчас разработка приблизилась к стадии релиза. Тем не менее, сообщается, что пользовательский интерфейс (UI) режима пока требует доработки, и его выход в составе Android 16 маловероятен. Наиболее вероятным сроком появления функции называется релиз Android 17, который, предположительно, дебютирует на следующем поколении смартфонов Pixel.

Упоминаемый режим получил название Android Desktop Mode и, как ожидается, предложит ряд полезных возможностей. Среди них: полноценная многозадачность с изменяемыми размерами окон приложений, навигационные элементы, привычные по настольным операционным системам, система управления приложениями, напоминающая Windows или Chrome OS, а также плавный переход между мобильным и десктопным интерфейсами при подключении к внешнему дисплею.

Первоначально функция будет активироваться при подключении телефона к внешнему монитору через порт USB-C. Однако высказываются предположения о возможной поддержке беспроводного соединения в будущем, учитывая наличие такой опции у конкурирующих решений от Samsung и Motorola.

Также предполагается, что на старте функция может стать эксклюзивом для устройств Google Pixel, прежде чем появиться на других Android-смартфонах.