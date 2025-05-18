Блогер купил детали на AliExpress и собрал iPhone значительно дешевле нового

Блогер из Канады Phone Repair Guru провел эксперимент с целью определить реальную стоимость компонентов iPhone 13 Pro без учета брендинга, упаковки и маркетинговой наценки. Он приобрел необходимые комплектующие на торговой площадке AliExpress и самостоятельно собрал устройство.

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Общая сумма затрат на детали составила $373, что по курсу на 18 мая 2025 года эквивалентно примерно 30 000 руб. Это значительно меньше стоимости отремонтированного iPhone 13 Pro в розничных магазинах и кратно ниже цены нового аппарата.

Проект начался с покупки корпуса за $65 (около 5 200 руб.), в который уже были интегрированы некоторые важные компоненты: порт зарядки, динамики, катушка для беспроводной зарядки и вибромотор. Блогер оценил качество этой детали как достойное. С целью соблюдения прав на товарный знак, логотип Apple на корпусе был заклеен.

Затем были приобретены остальные части. Камера обошлась в $56 (4 500 рублей) и, судя по маркировке на кабеле, могла быть оригинальной. Наиболее дорогой покупкой стала материнская плата за $161 (13 000 руб.). В состав этой платы входили фронтальная камера, проектор точек и ИК-модуль, необходимые для работы системы распознавания лиц Face ID. Отмечается, что плата, вероятно, уже использовалась ранее, но функция Face ID активировалась и работала без сбоев.

OLED-экран стоил $84 (6 800 руб.). Собранный дисплей оказался толще оригинального и имел более широкие рамки, но функционировал стабильно. Аккумуляторная батарея визуально почти не отличалась от стандартной, включая маркировку и клейкую ленту. Также в список покупок вошли датчики приближения, освещенности и модуль LiDAR.

Процесс сборки, по признанию автора проекта, оказался непростым испытанием. Отсутствие инструкции и схемы расположения винтов, а также риск повредить компоненты требовали максимальной осторожности. Блогер подчеркнул критическую важность выбора правильного размера винта для каждого крепления.

Несмотря на трудности, в конце сборки смартфон успешно включился. Основные функции, такие как работа камеры, системы Face ID и дисплея, оказались работоспособными. Некоторые элементы, например, вибромотор, функционировали с меньшей интенсивностью. Тем не менее, собранный аппарат в целом продемонстрировал полную функциональность.