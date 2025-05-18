ИИ назвали частью плана Земли по спасению

Профессор Тофер Макдугал из университета Сан-Диего (США) выдвинул концепцию о том, что Земля — живой организм, своего рода огромный мозг. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Согласно концепции, которую философ называет «гипотеза Геицефала» (от «Гея» - Земля, и «цефал» - мозг), наша планета становится все более разумной, развивает свой мозг, сознание.

С тем, чтобы развиваться, планета создала животных, затем людей, на третьем этапе добилась разработки ИИ, полагает Макдугал.

По его мнению, все действия Земли являются частью глобального плана, в рамках которого планета желает распространить свой разум за собственные пределы так, как вообще все живое стремится к экспансии.

Человек в ближайшем будущем потеряет контроль над искусственным интеллектом, его перехватит Земля. С помощью нейросетей Земля «полетит» в космос, расселит разум на других планетах, спасет себя как сверх-сознание, заверяет профессор.

Напомним, что в 1928 году в журнале Liberty была опубликована научно-фантастическая повесть Артура Конан Дойла «Когда Земля вскрикнула» (также «Когда мир вскрикнул»; англ. When the World Screamed).

Главный герой повести, эксцентричный профессор Джордж Эдуард Челленджер, выдвинул теорию о том, что Земля — живая. С тем, чтобы доказать это, он заказал бурение сверхглубокой скважины.

Когда бур пробил мантию, добрался до «живой плоти», планета вскрикнула, по всей Земле пронесся рёв, в котором смешались «боль, гнев, угроза и оскорбленное величие». На фоне этого Челленджер заявил, что многим людям удавалось заставить говорить о себе всю Землю, но только он смог заставить ее кричать.