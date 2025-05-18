Земля полностью погрузилась в плазму из дыры на Солнце

Земля попала в область влияния крупной корональной дыры на Солнце, которая активно воздействует на планету, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

"Земля начала входить в зону действия дыры вчера, а в настоящий момент полностью погружена в вытекающую из дыры плазму", - отмечают ученые.

Синоптик Леус: 17 мая на Земле началась магнитная буря

Космическая погода, по словам астрономов, является "довольно экстремальной" - скорость солнечного ветра держится в диапазоне 700-800 км/с, что вдвое выше нормальных значений, а температура окружающего газа составляет до полумиллиона градусов, что выше нормы в пять раз.

В то же время геомагнитные индексы пока остаются в желтых и зеленых зонах, однако достаточно небольших изменений для начала магнитной бури, и вероятность этого очень высока, предупреждают астрономы.

Кроме того, велика вероятность полярных сияний, в том числе в Москве.