Ученые предупредили о магнитных бурях из-за активности на Солнце

Крупная корональная дыра, расположенная в южном полушарии Солнца, 18 мая продолжает оказывать влияние на космическую погоду и магнитное поле Земли. Об этом сообщили ученые лаборатории астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

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Ученые рассказали, что Земля начала входить в зону действия дыры в субботу, 17 мая. В настоящий момент наша планета полностью погружена в вытекающую из дыры плазму «с довольно экстремальными характеристиками».

По оценкам специалистов, скорость солнечного ветра возле планеты достигает 700-800 км/с, а температура окружающего газа увеличена в более, чем в пять раз, и составляет до полумиллиона градусов и выше.

Ученые предупредили, что в таких условиях велика вероятность магнитных бурь. Они сообщили, что с утра геомагнитные индексы неустойчиво держатся в желтых и зеленых зонах.

До этого врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, кто больше всего страдает от магнитных бурь. По словам медика, ухудшение самочувствия может наблюдаться у людей с сосудистыми заболеваниями.

В частности, электромагнитные волны, которые доходят до Земли, сильнее других ощущают люди после инсульта и инфаркта. У них могут наблюдаться головные боли и слабость. Среди других симптомов повышенное давление и спазмы сосудов.

В период магнитных бурь Лапа посоветовала принимать лекарства, назначенные врачом, и питаться «легкой здоровой едой».