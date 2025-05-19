Раскрыта тайна янтарного слоя на морском дне возрастом 115 миллионов лет

Журнал Scientific Reports опубликовал исследование, описывающее крупные залежи янтаря. Оно объясняет возможные причины, по которым древесная смола оказалась на морском дне.

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Кратко об открытии сообщает Phys.org. Слой янтаря находится у побережья острова Хоккайдо на севере Японии. Предыдущие исследования позволили его датировать - анализ показал, что янтарь появился на дне около 115 миллионов лет назад.

И это породило загадку: установлено, что необычная осадочная порода близ Хоккайдо возникла в глубоком море в меловом периоде. Но ведь янтарь создается деревьями на суше, и у него нет видимых причин находиться на дне моря, да еще в большом количестве.

Раскрыть тайну янтарных залежей удалось команде Аи Куботы, которая отобрала образцы богатых янтарем кремниевых отложений из карьера Симонакагава. С помощью метода флуоресцентной визуализации ученые выяснили, что изученные образцы янтаря отчетливо деформированы структурами, которые образуются, когда еще мягкий янтарь меняет форму перед полным затвердеванием.

По мнению авторов исследования, это указывает на то, что в период от 114 до 116 миллионов лет назад большое количество янтаря было в сжатые сроки смыто с суши в открытый океан. Наиболее подходящим для этого механизмом ученые считают одно или несколько цунами. Именно цунами могло перенести янтарь в открытое море, где он опустился на дно.