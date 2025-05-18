Nothing анонсировала разработку дешевого конкурента Apple AirPods Max

Британская технологическая компания Nothing готовится к запуску своих первых полноразмерных наушников, запланированному на это лето. Разработка ведется при участии культового британского аудиопроизводителя KEF, а сама Nothing позиционирует новинку как потенциальную альтернативу популярным Apple AirPods Max, обещая при этом более доступную цену. Об этом сообщает издание GSMArena.

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Ранее на этой неделе Nothing объявила о долгосрочном стратегическом партнерстве с KEF. Цель коллаборации — объединить шестидесятилетний опыт KEF в создании Hi-Fi-аудио с узнаваемым дизайнерским подходом Nothing. Ожидается, что именно полноразмерные наушники станут первым продуктом, созданным в рамках этого сотрудничества.

В недавно появившемся на YouTube-канале Nothing видеоролике представители дизайнерской команды подтвердили активную работу над устройством. Они подчеркнули стремление создать продукт с уникальным обликом, который будет выделяться на рынке и, по их словам, «скажет что-то о вас». Особое внимание уделяется эргономике: кнопки управления обещают сделать интуитивно понятными, чтобы исключить путаницу при использовании. Что касается качества звука, дизайнеры не заявили о претензиях на абсолютное лидерство в сегменте, особенно учитывая предполагаемую стоимость, однако заверили, что звучание «не разочарует» пользователей AirPods Max, которые решат перейти на новую модель.

Учитывая, что Карл Пей также анонсировал выход флагманского смартфона Phone (3) этим летом, существует высокая вероятность одновременной презентации обоих устройств.