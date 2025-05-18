Стал известен результат запуска индийской ракеты

Запуск в космос индийской ракеты-носителя PSLV-C61 закончился неудачей из-за проблем с двигателем. Об этом рассказал глава Индийской организации космических исследований (ISRO) В. Нараянан, передает News18.com.

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«Сегодня мы предприняли попытку запуска ракеты-носителя PSLV-C61 (...). Во время работы третьей ступени мы наблюдаем [проблемы]… Миссия не была выполнена», — отметил он.

По словам Нараянана, индийские исследователи будут подробнее изучать причины неудачного пуска и вернутся с результатами анализа в ближайшее время. При этом система PSLV уже дважды не смогла корректно сработать: сначала в 1993 году, а затем в 2017-м.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о готовности расширить сотрудничество с США в сфере космоса. При этом о конкретных областях взаимодействия во время обсуждения данной повестки не говорилось.