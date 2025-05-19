США потребовали остановить распространение HarmonyOS от Huawei по миру

Два представителя Палаты представителей США выступили с призывом принять меры совместно с союзниками для блокирования распространения операционной системы HarmonyOS от Huawei за пределами КНР. По их мнению, эта платформа несет риски кибершпионажа и усиления цифрового контроля со стороны Пекина. Об этом сообщает издание HuaweiCentral.

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Документ подписали Джон Муленар и Раджа Кришнамурти, занимающие ведущие позиции в Специальном комитете Палаты представителей по вопросам Коммунистической партии Китая. Обращение было направлено 16 мая 2025 года ключевым фигурам администрации: госсекретарю Марко Рубио, министру торговли Ховарду Латнику и председателю Федеральной комиссии по связи (FCC) Брендану Карру.

В письме подчеркивается широкое применение HarmonyOS не только в смартфонах, но и в других устройствах, включая планшеты, компьютеры, автомобили и компоненты «умного дома». Законодатели выражают опасение, что обновления системы могут быть использованы китайскими спецслужбами для скрытого внедрения инструментов сбора данных. Они также напоминают, что законодательство КНР обязывает Huawei сотрудничать с разведывательными органами страны.

Авторы обращения настоятельно призывают провести тщательное изучение архитектуры и исходного кода платформы, а также проинформировать страны-союзники о потенциальных рисках, связанных с ее использованием. Они рекомендуют отдавать предпочтение операционным системам с подтвержденной безопасностью для защиты национальных интересов.

Прежде США уже вводили ряд ограничений в отношении Huawei, включая запрет на использование ее оборудования в государственных сетях и включение компании в «черный список» Министерства торговли. Несмотря на действующие санкции, китайский технологический гигант продолжает активно развивать HarmonyOS. В планах компании — представление первого компьютера под управлением этой системы и расширение сотрудничества с автопроизводителями, такими как Toyota и BMW.