В Индии запуск ракеты PSLV-XL обернулся неудачей

Новая попытка Индии запустить в космос ракету PSLV-XL со спутником EOS-09 обернулась неудачей. Причиной этому послужили возникшие в ходе полёта технические проблемы в третьей ступени.

Такую информацию приводит «Интерфакс» со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований (ISRO).

Отмечается, что пуск ракеты с космодрома Космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота был произведён в 05:59 по местному времени (03:29 мск).

В декабре 2023 года стало известно о планах Индии вывести 50 спутников на орбиту Земли к 2028 году.