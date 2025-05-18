В Android Auto случился масштабный сбой с навигацией

Пользователи автомобильной платформы Android Auto массово сообщают об исчезновении функции альтернативных маршрутов в навигационном сервисе Google Карт. Об этом сообщает издание Android Police.

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Упомянутая функция призвана предлагать водителям варианты объезда пробок, более быстрые или живописные пути, обеспечивая тем самым гибкость выбора маршрута. Однако в последнее время множество пользователей сообщают, что эти опции перестали отображаться в интерфейсе Android Auto. Поступают также сведения о возможном наличии данной трудности и в стандартном приложении Google Карт для Android.

Сообщения о неполадке стали появляться несколько недель назад и активно обсуждаются на популярных ресурсах, таких как Reddit и официальные форумы поддержки Google. При этом пользователи отмечают, что в версии Google Карт для конкурирующей платформы Apple CarPlay аналогичные затруднения отсутствуют. Предполагается, что причиной может быть программная ошибка в самом приложении или сбой на стороне серверной инфраструктуры Google.

На момент публикации новости официальных комментариев от компании Google относительно данной ситуации не поступало.