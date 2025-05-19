Что такое «клубничное полнолуние» и когда его ждать

«Клубничная» или «розовая» луна — полнолуние, которое случается в июне. Это самое близкое полнолуние к дате летнего (в Северном полушарии) солнцестояния, поэтому в эти дни наблюдается самая большая луна в году из-за её низкого положения над Землёй.

Напротив, в Южном полушарии это полнолуние с самой высокой луной над горизонтом, приближенное к зимнему солнцестоянию.

Почему «клубничное» полнолуние так называется.

«Клубничной» июньскую луну называли коренные народы Северной Америки — в эту пору индейцы обычно собирали первый урожай клубники-земляники.

К цвету луны это название отношения не имеет — хотя полная луна и в июне может принять розоватый, оранжевый или красный оттенок, это связано не с датами, а с положением её и Солнца над Землёй. В июне луна обычно просто становится чуть ярче и может приобрести янтарный оттенок.

Как известно, луна отражает солнечные лучи. Но, если они преломляются в атмосфере Земли, они могут принять красный оттенок — как на закате. Обычно такая луна случается при частичном лунном затмении, когда Земля заслоняет солнечный свет для своего спутника. Также на преломление света может повлиять высокая влажность.

Помимо «клубничной» у луны в июне есть и другие названия, связанные с аграрными традициями различных индейских племён. Её также называли «розовой» (в это время распускаются розы) или просто «цветочной», отдавая дань бурному цветению в первый летний месяц.

Однако сейчас закрепилось именно «клубничное полнолуние», тогда как «цветочной» называют луну в мае, а «розовой» — в апреле. Правда, астрономы эти термины не используют — они скорее для массовой культуры.

Как ещё называют полнолуние в июне: - Китайское название: луна лотоса; - Кельтское: лошадиная луна; - Староевропейское: медовая луна (в июне начинали собирать мёд, и тогда же играли свадьбы); - Чероки: луна зеленой кукурузы; - Южное полушарие: дубовая луна, холодная луна, луна долгой ночи.

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Когда ждать «клубничную луну» в 2025 году и почему она особенная

Летнее солнцестояние происходит обычно 20−21, реже 22 июня — даты могут сдвигаться в зависимости от астрономического положения Солнца относительно Земли. Июньское полнолуние обычно случается несколько раньше — ближе к середине месяца, но иногда может и совпасть по датам с солнцестоянием.

В 2025 году июньское полнолуние выпадает на 11 июня. В это время Луна будет расположена строго напротив Солнца и будет видна как яркий круг. Апогей полнолуния состоится в 10:44 по мск.

В 2025 году «клубничное полнолуние» будет особенным — Луна пройдёт над Землёй максимально близко и будет особенно хорошо видна, а её восход и заход пройдут в самой юго-восточной и юго-западной точках неба.

Такого крупного лунного диска так низко над горизонтом в Северном полушарии не наблюдали уже 18,5 лет. В следующий раз так низко Луна опустится только в 2043 году. А в Южном полушарии это будет самая высокая полная луна за тот же срок.

Кроме того, накануне 10 июня Луна пройдёт около Антареса, самой яркой звезды созвездия Скорпиона. Максимальное сближение произойдёт в 14:01 по московскому времени — в этот момент Луна может даже закрыть собой Антарес.

Правда, в восточном полушарии этого видно не будет — зрелищем насладятся жители тех стран, где в это время будет темно. Но на протяжении нескольких дней рядом с Луной можно будет наблюдать эту самую яркую звезду.

Саму же луну в это время будет прекрасно видно невооружённым глазом вместе с лунными морями и кратерами. Это хорошее время для того, чтобы понаблюдать за ночным светилом на романтическом пикнике. А вот детально изучать рельеф Луны в обсерватории лучше в другое время: из-за того, что лучи Солнца падают на земной спутник под прямым углом, там практически нет теней.

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Как июньское полнолуние влияет на здоровье

Июньское полнолуние нередко путают с суперлунием, когда лунный диск кажется особенно большим из-за того, что находится в максимально близкой точке к земной поверхности. Но в 2025 году в июне суперлуния не ожидается.

Во время полнолуний возрастает влияние Луны на приливы и отливы, а по неподтверждённым данным — и на здоровье, настроение и сон людей. Некоторые отмечают психологическую и эмоциональную нестабильность, связанные с полнолунием. Однако за все годы исследований доказать прямую связь положения Луны с тем, что происходит с людьми и животными на Земле, не удалось.

Сколь-либо научное объяснение получили только проблемы со сном, которые сопровождают некоторых людей в период яркой Луны. Так как из-за отражённого солнечного света ночи в целом становятся светлее (а в июне они ещё и самые короткие в году), могут нарушиться стандартные процессы выработки гормона сна — мелатонина, которая требует темноты.

Чувствительных людей (в том числе пожилых, маленьких детей, с тонкой психической организацией) в полнолуние может мучить бессонница, учащаются случаи лунатизма.

Впрочем, плотные шторы-блэкауты или маски на глаза отчасти решают эту проблему. При серьёзных же нарушениях сна лучше не искать причину в Луне и обратиться к врачу.

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«Клубничное полнолуние» в астрологии

Июньское полнолуние в 2025 году совпадёт с нахождением Луны в созвездии Змееносец. Змееносец иногда называют 13-м знаком Зодиака (его помещают между Скорпионом и Стрельцом), но он не входит в традиционные зодиакальные знаки.

Вокруг Змееносца (как и вокруг темы астрологии вообще) много спекуляций и противоречивых трактовок. Так что не стоит увязывать нахождение Луны вблизи этого тусклого экваториального созвездия с каким-то радикальными решениями и судьбоносными изменениями в жизни.

Тем не менее астрологи традиционно дают рекомендации для каждого знака зодиака, связанные с полнолуниями, и июньское не исключение.

Как правило, астрологи в это время советуют быть осторожнее и внимательнее относиться к собственной эмоциональной сфере и к отношениям с людьми, особенно романтическим — в них возможны серьёзные повороты. Также лучше не принимать судьбоносные решения, но можно искать работу.

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Традиции, связанные с «клубничной луной»

Во многих традициях июньское полнолуние считали самым «сильным» полнолунием в году из-за близости спутника к Земле. Её рассматривали как символ любви, чистоты и процветания, связывали с «клубничной луной» запросы на изобилие, исцеление, хороший урожай и успех в отношениях.

В духовных и эзотерических традициях с июньской луной связывают множество рекомендаций и примет. Приведём некоторые из них.

Что можно делать в полнолуние:

практиковать медитацию, йогу, различные духовные практики;

заниматься творчеством;

собирать урожай;

приводить в порядок мысли, строить планы на будущее; заканчивать проекты.

Что нельзя делать в полнолуние: