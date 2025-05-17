Археологи раскрыли, как относились к инвалидам в средневековой Европе

Шведские ученые из Лундского университета выяснили, как в Средневековье относились к инвалидам. Открытие сделали на основе анализа скелета мужчины с тяжелой травмой колена, жившего в Лунде в период между XIV и XVI веками. Исследование опубликовано в научном журнале Open Archaeology (OpAr).

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Скелет, обозначенный как «Индивид 2399», принадлежал 30-летнему мужчине. В 20 лет он получил сложный перелом колена, возможно, от удара лошади или падения тяжелого предмета. Травма сделала его зависимым от костылей или подпорок до конца жизни.

Анализ показал, что мужчина получал значительную медицинскую помощь, включая обезболивание лавандовым маслом, опиумом или спиртом, регулярную обработку раны и лечение остеомиелита (воспаления кости) и, возможно, хирургические процедуры для удаления гноя.

Несмотря на распространенные в ту эпоху стигмы (инвалидность могла ассоциироваться с божьей карой или даже преступностью), этот мужчина занимал достаточно высокое положение. Его погребли у основания церковной башни — престижное место, обычно предназначенное для бюргеров или зажиточных горожан.

«Социальный статус мог компенсировать его физические ограничения. Это редкий случай, когда археология позволяет увидеть реальную жизнь за текстами законов и религиозных предписаний», — отметил Блэр Нолан, руководивший исследованием.

Открытие продемонстрировало развитую систему ухода за тяжелобольными в позднем Средневековье, использование сложных медицинских практик, включая возможные операции, а также неоднозначное, но не строго негативное отношение к инвалидам.